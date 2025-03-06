Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:55, 6 марта 2025Россия

При ночной атаке ВСУ на российский регион пострадала мирная жительница

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшей при атаке ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

При ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем за медицинской помощью обратилась женщина, получившая ранения сегодня ночью вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Рождественка Грайворонского округа», — написал чиновник.

Пострадавшую на скорой помощи доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. У нее диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ссадины ног.

Материалы по теме:
«Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?
«Обстановка сложная». ВСУ пытаются активно наступать на Курскую область. Чего добивается Украина?
7 августа 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024

Помимо этого, глава области сообщил об атаках на два населенных пункта. В село Муром Шебекинского округа с беспилотника сбросили боеприпас, повреждения получил жилой дом. Еще один частный дом также подвергся атаке дрона в селе Новое Волоконовского района.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили восемь беспилотников над четырьмя регионами России. Тогда больше всего украинских беспилотников — по три летательных аппарата — перехватили над Белгородской областью и над Крымом. Еще по одному беспилотнику сбили над Курской и Брянской областями.

    Обсудить
    Последние новости

    «Сильно прилетело». Россия ударила по отелю в родном городе Зеленского. Целью могли быть французские наемники

    Российские врачи нашли в теле годовалого мальчика сотни посторонних предметов

    Белорусские пограничники задержали на границе с Латвией украинского экстремиста

    В Совфеде указали на желание Польши начать войну с Россией

    В России раскритиковали идею о парковках для такси во дворах

    Появились кадры после взрыва банкомата в Москве

    Токаев провел телефонный разговор с Путиным

    Администрация Трампа начала массовые сокращения в ЦРУ

    Стали известны вероятные причины смерти режиссера фильма о президенте России

    В Британии рассказали о бесполезности Storm Shadow из-за США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше