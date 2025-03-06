При ночной атаке ВСУ на российский регион пострадала мирная жительница

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшей при атаке ВСУ

При ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем за медицинской помощью обратилась женщина, получившая ранения сегодня ночью вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Рождественка Грайворонского округа», — написал чиновник.

Пострадавшую на скорой помощи доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. У нее диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ссадины ног.

Помимо этого, глава области сообщил об атаках на два населенных пункта. В село Муром Шебекинского округа с беспилотника сбросили боеприпас, повреждения получил жилой дом. Еще один частный дом также подвергся атаке дрона в селе Новое Волоконовского района.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили восемь беспилотников над четырьмя регионами России. Тогда больше всего украинских беспилотников — по три летательных аппарата — перехватили над Белгородской областью и над Крымом. Еще по одному беспилотнику сбили над Курской и Брянской областями.