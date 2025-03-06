Путин прокомментировал попытку покушения на митрополита Тихона

Путин о покушении на Тихона: добрались до того, кто ни с кем не воюет

Президент России Владимир Путин прокомментировал попытку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом сообщает РИА Новости.

Путин обратил на это внимание во время встречи с матерями и женами участников спецоперации. «Добрались и до священника. Хотя он же ни с кем не воюет», — сказал он.

О попытке взорвать священнослужителя стало известно 28 февраля. Были задержаны двое фигурантов — граждане России и Украины. ФСБ заявило о причастности к покушению украинских спецслужб.

Тихон попросил организовать ему встречу с Денисом Поповичем — одним из задержанных по уголовному делу о покушении на него. О чем именно митрополит хотел бы поговорить с фигурантом, не сообщается.