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18:56, 6 марта 2025Россия

Путин прокомментировал попытку покушения на митрополита Тихона

Путин о покушении на Тихона: добрались до того, кто ни с кем не воюет
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин прокомментировал попытку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом сообщает РИА Новости.

Путин обратил на это внимание во время встречи с матерями и женами участников спецоперации. «Добрались и до священника. Хотя он же ни с кем не воюет», — сказал он.

О попытке взорвать священнослужителя стало известно 28 февраля. Были задержаны двое фигурантов — граждане России и Украины. ФСБ заявило о причастности к покушению украинских спецслужб.

Тихон попросил организовать ему встречу с Денисом Поповичем — одним из задержанных по уголовному делу о покушении на него. О чем именно митрополит хотел бы поговорить с фигурантом, не сообщается.

ЖЗЛ
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