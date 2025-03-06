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21:14, 6 марта 2025Ценности

Раскрыта убивающая интимную жизнь домашняя одежда

NYP: Фланелевые пижамы и ночные сорочки убивают интимную жизнь
Екатерина Ештокина

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Названа домашняя одежда, которая убивает интимную жизнь. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Речь идет о фланелевых пижамах, длинных кальсонах, ночных сорочках и муу-муу (одежда гавайского происхождения свободного покроя, свисающая с плеч — прим. «Ленты.ру»). По словам тренера по отношениям Чанны Бромли, предназначенные для сна предметы гардероба во многом говорят об отношениях в паре.

«Это не просто ночная одежда. Это сигнал. Когда кто-то меняет соблазнительность на флисовый комбинезон, он не ставит во главу угла привлекательность. Он ставит во главу угла простоту. Это изменение, каким бы тонким оно ни казалось, проникает во все аспекты отношений», — подчеркнула она.

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При этом уточняется, что, согласно исследованиям, 57 процентов влюбленных, которые спят обнаженными, счастливее, чем 48 процентов тех, кто ложится спать в пижамах.

Кроме того, хождение по дому голышом оказывает положительное влияние на физическое здоровье, в том числе на потерю веса. «Сон голышом может способствовать лучшей гормональной регуляции, включая выработку гормонов, связанных со сном, таких как мелатонин», — заключила акушер-гинеколог Кесия Гейтер.

В январе стилист Александр Рогов призвал гулять в пижамах в 2025 году. По словам модного эксперта, надевать такие комплекты можно как на прогулку по улице с друзьями, так и вечером в бар.

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