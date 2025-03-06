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07:20, 6 марта 2025Бывший СССР

Раскрыто занятие иностранцев в Николаеве

РИА Новости: Англичане и французы делят бизнес и крупные здания в Николаеве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Англичане и французы в Николаеве занимаются разделом бизнеса и крупных зданий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

По данным источника, англичане и французы в гражданском, иногда по наводке иностранных наемников, делят бизнес и крупные здания и регистрируют их на себя. Например, так поступают с торговыми центрами. «Практически открыто говорят, что это компенсация от Украины за военную помощь», — сказал информатор.

По негласной договоренности, англичанам отойдут здания, которые находились во владении ГУР и ССО Украины, а также бизнес, поддерживающий эти структуры.

«Среди таких зданий могу назвать гостиницу Reikartz River в Николаеве. Сейчас она под силовиками, но гости из Англии там крутятся постоянно», — сказал собеседник агентства.

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