Минобороны РФ: Российские войска ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по 12 бригадам и двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Казачья Локня, Малая Локня, 1-й Княжий, Старая Сорочина, Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Рубанщина и Суджа. Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить три контратаки ВСУ.

За сутки противник потерял танк, БМП, БТР, две боевые бронированные машины, пять орудий полевой артиллерии, миномет, инженерную машину заграждения, четыре пункта управления беспилотниками, а также больше 170 солдат.

С момента вторжения в Курскую область украинские войска потеряли свыше 65 230 бойцов, следует из брифинга оборонного ведомства.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Ленте.ру» о жестких боях с ВСУ в Курской области. При этом все дороги, по словам военного эксперта, находятся под огневым контролем военных России.