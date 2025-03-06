Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 6 марта 2025Россия

Раскрыты новые подробности боев в Курской области

Минобороны РФ: Российские войска ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по 12 бригадам и двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Казачья Локня, Малая Локня, 1-й Княжий, Старая Сорочина, Гончаровка, Горналь, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Рубанщина и Суджа. Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить три контратаки ВСУ.

Материалы по теме:
ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по зданию школы-интерната в Судже. Там могли находиться пленные мирные жители
ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по зданию школы-интерната в Судже. Там могли находиться пленные мирные жители
2 февраля 2025
Украина пошла в новое наступление в Курской области. ВСУ бросили в бой танки НАТО, Россия подняла авиацию. Что известно о боях?
Украина пошла в новое наступление в Курской области.ВСУ бросили в бой танки НАТО, Россия подняла авиацию. Что известно о боях?
6 февраля 2025
«Меня ищут. У меня есть сын» Что происходит с сотнями россиян в Судже — курском городе, который почти полгода назад захватили ВСУ
«Меня ищут. У меня есть сын»Что происходит с сотнями россиян в Судже — курском городе, который почти полгода назад захватили ВСУ
23 января 2025

За сутки противник потерял танк, БМП, БТР, две боевые бронированные машины, пять орудий полевой артиллерии, миномет, инженерную машину заграждения, четыре пункта управления беспилотниками, а также больше 170 солдат.

С момента вторжения в Курскую область украинские войска потеряли свыше 65 230 бойцов, следует из брифинга оборонного ведомства.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Ленте.ру» о жестких боях с ВСУ в Курской области. При этом все дороги, по словам военного эксперта, находятся под огневым контролем военных России.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о заявлениях Макрона по Украине и России

    Индия начала менять российскую нефть на американскую

    В Совфеде указали молодым украинцам на «грубый и циничный» обман их Зеленским

    У покинувшего Россию Валерия Меладзе нашли элитное жилье в Подмосковье

    В Кремле прокомментировали сообщения о контактах США с оппозицией на Украине

    Макрона назвали напрашивающимся на запретительные пошлины для вин

    Летевший в Ереван самолет срочно вернулся в Москву из-за неполадки

    В Госдуме раскрыли способ расширить льготную ипотеку на семьи без детей

    Раскрыто реальное состояние пляжей Анапы

    «АвтоВАЗ» запустил новый бренд автомобилей. Как они выглядят?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше