Цеков заявил, что антироссийский курс президента Франции Макрона ослабит Европу

Антироссийский курс президента Франции Эммануэля Макрона ослабит Европу, считает первый заместитель главы крымского парламента Серей Цеков. Последствия политики французского лидера в отношении РФ он раскрыл в разговоре с РИА Новости.

По мнению Цекова, антироссийский курс Макрона приведет «к очень плачевным последствиям для европейских стран». «Макрон играется серьезными вещами и становится фактически политическим близнецом Зеленского, который тоже говорил о ядерном оружии», — добавил он.

Цеков отметил, что глава Франции рискует войти в историю как неуважаемый политик, спровоцировавший раскол и распад Евросоюза.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что агрессивная риторика Макрона в отношении России осложнит диалог с Москвой в будущем. Как считает Филиппо, президент собирается «подготовить французское общественное мнение к войне в той или иной манере».