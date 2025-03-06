Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:35, 6 марта 2025Россия

Раскрыты последствия антироссийского курса Макрона

Цеков заявил, что антироссийский курс президента Франции Макрона ослабит Европу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ronan Lietar / Reuters

Антироссийский курс президента Франции Эммануэля Макрона ослабит Европу, считает первый заместитель главы крымского парламента Серей Цеков. Последствия политики французского лидера в отношении РФ он раскрыл в разговоре с РИА Новости.

По мнению Цекова, антироссийский курс Макрона приведет «к очень плачевным последствиям для европейских стран». «Макрон играется серьезными вещами и становится фактически политическим близнецом Зеленского, который тоже говорил о ядерном оружии», — добавил он.

Цеков отметил, что глава Франции рискует войти в историю как неуважаемый политик, спровоцировавший раскол и распад Евросоюза.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что агрессивная риторика Макрона в отношении России осложнит диалог с Москвой в будущем. Как считает Филиппо, президент собирается «подготовить французское общественное мнение к войне в той или иной манере».

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о «безнаказанности и вседозволенности» спецназа ВСУ в одном городе

    Трамп оценил переговоры с Россией и Украиной

    Раскрыты последствия антироссийского курса Макрона

    Трамп захотел избавить мир от ядерного оружия

    Папа Римский впервые обратился к верующим с момента госпитализации

    Появилось видео с места смертельного ДТП в Белгородской области

    США призвали Зеленского доказать серьезность своих намерений

    Над акваторией Азовского моря сбили ударный беспилотник ВСУ

    Возможность возвращения Украиной терминалов Starlink оценили

    В Европе испугались премьера одной страны и назвали его «двойным троянским конем»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше