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17:42, 6 марта 2025Экономика

Россиянам рассказали об опасности покупки продвигаемых Маском криптовалют

Эксперт Шатов: Главный риск покупки мемкоинов состоит в их высокой волатильности
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Покупать криптовалюты, основанные на популярных мемах, так называемые мемкоины, может быть рискованно. Об этом предупредил партнер Capital Lab Евгений Шатов, его слова приводит газета «Известия».

Эксперт привел в качестве примера Dogecoin и Shiba Inu. Цена таких криптовалют часто меняется из-за трендов в социальных сетях или из-за того, что о них говорят знаменитости. Например, миллиардер Илон Маск одно время был ярым сторонником Dogecoin, а его твиты подпитывали как популярность криптовалюты, так и ее цену.

Но на деле мемкоины очень волатильны. «Это (упоминание знаменитостями — прим. "Ленты.ру") создает "мыльные пузыри", которые могут лопнуть в любой момент», — рассказал Шатов. Еще он добавил, что у мемкоинов нет фундаментальной ценности: ни технологической базы, реального применения или ограниченной эмиссии, как, например, у Bitcoin.

Еще есть и риск манипуляций. Крупные держатели криптовалюты (их называют китами) могут искусственно завышать цену, а затем избавляться от активов, обрушивая рынок. «Мелкие инвесторы часто остаются в убытке», — добавил эксперт.

На Маска в прошлом подавали в суд инвесторы. Миллиардера обвинили в инсайдерской торговле криптовалютой и манипулировании рынком. Инвесторы были уверены, что бизнесмен намеренно поднял цену криптовалюты Dogecoin более чем на 36 тысяч процентов за два года, а потом умышленно допустил обвал котировок.

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