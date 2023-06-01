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20:37, 1 июня 2023Экономика

Против Илона Маска выдвинули новое обвинение

Reuters: инвесторы обвинили Илона Маска в манипулировании криптовалютным рынком
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Инвесторы подали в суд на главу Tesla и SpaceX Илона Маска — коллективный иск был направлен в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка. Миллиардера обвиняют в инсайдерской торговле криптовалютой и манипулировании рынком, передает Reuters.

Инвесторы уверены, что бизнесмен намеренно поднял цену криптовалюты Dogecoin более чем на 36 тысяч процентов за два года, а потом умышленно допустил обвал котировок. Согласно выдвинутым обвинениям, из-за манипуляций Маска криптоинвесторы потеряли миллиарды долларов.

Курс DOGEUSD от TradingView

Согласно обращению истцов, предприниматель специально писал сообщения в соцсети Twitter, оплачивал работу блогеров и рекламу, а также намеренно появился в 2021 году в программе на канале NBC, чтобы продвинуть Dogecoin и выгодно торговать криптовалютой.

Инвесторы считают, что один из таких разов, когда Маск заработал на этой монете, был в апреле, когда бизнесмен продал Dogecoin на сумму около 124 миллионов долларов. Сделка была совершена после того, как Маск заменил логотип с синей птицей Twitter на логотип Dogecoin с собакой сиба-ину, что привело к скачку цены криптовалюты на 30 процентов.

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Маска обвиняют в манипулировании рынками не в первый раз. В июне прошлого года аналогичное обращение в суд поступило от американского инвестора в Dogecoin Кита Джонсона. Он заявлял, что криптовалюта на самом деле является криптопирамидой, а сама монета не имеет ценности. В качестве компенсации он потребовал 258 миллиардов долларов.

Криптовалюта Dogecoin появилась в 2013 году как шутка, сейчас она считается одной из первых мемных криптовалют в мире. При этом Илон Маск отнесся к ней серьезно — предприниматель заявил, что Dogecoin можно использовать для покупки товаров Tesla.

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    Мария Грушко
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