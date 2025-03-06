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13:59, 6 марта 2025Экономика

Россияне кинулись на Московскую биржу

Мосбиржа: В 2024 году счета открыли пять миллионов частных инвесторов
Кирилл Луцюк

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В 2024 году на на Московскую биржу пришли миллионы россиян. Об этом сообщил ее официальный сайт.

По его данным, в прошлом году больше 5 миллионов частных инвесторов открыли брокерские счета. Таким образом, на конец года их общее количество выросло до 35,1 миллиона человек. В настоящее время такими счетами на бирже располагают почти 36 миллионов граждан.

Отмечается также, что в 2024 году 247 компаний, из которых 78 оказались на рынке первый раз, разместили 759 облигационных займов на 8,4 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года жители РФ инвестировали в облигации рекордные суммы. Объем инвестиций физических лиц достиг 104 миллиардов рублей. В корпоративные бумаги вложили 80,2 миллиарда, в региональные облигации — 23,8 миллиарда.

В декабре 2024 года появилась новость о планах Мосбиржи запустить торги фьючерсами на ключевую ставку Банка России.

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