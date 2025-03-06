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11:12, 6 марта 2025Наука и техника

Российские бойцы освоили производство багги в зоне СВО

«Известия»: ВС России освоили производство багги в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Пивоваров / ТАСС

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России освоили производство багги непосредственно в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Ремонтно-восстановительные подразделения ВС России используют для создания багги двигатели и другие узлы от трофейных машин и техники, которая не подлежит восстановлению. Собеседники издания подчеркнули, что таким образом уже изготовили сотни багги, которые успешно применяются на передовых позициях.

Отмечается, что в каждом мотострелковом или танковом полку есть ремонтная рота, а в соответствующих дивизиях действуют ремонтно-восстановительные батальоны. В них есть необходимые инструменты и оборудование для обслуживания и ремонта машин.

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«В отличие от западной техники, российская ремонтируются непосредственно в войсках, и лишь в особо сложных случаях ее отправляют на стационарные базы. Теперь ремонтные подразделения не только чинят машины, но и создают новые», — говорится в сообщении.

В декабре 2024 года стало известно, что военнослужащие отдельного зенитного ракетного дивизиона группировки войск «Юг» применили антидроновые багги в зоне СВО. Машины на базе «Нивы» вооружили дымовыми гранатометами, пусковыми установками для стрельбы картечью и турелями с автоматами Калашникова.

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