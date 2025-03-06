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14:08, 6 марта 2025Бывший СССР

Российские военные начали бои на подступах к Константинополю

Российские военные ведут бои с ВСУ на подступах к Константинополю
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России наступают в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части берут украинский гарнизон в Константинополе в полуокружение», — рассказал источник канала.

Уточняется, что российские военные ведут бои на подступах к Константинополю. Вместе с тем ВС России пытаются отрезать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данном участке фронта от трассы снабжения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о боях в Константинополе и Разливе. По его словам, после взятия данных населенных пунктов российские подразделения направятся к селу Богатырь.

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