Российские военные начали бои на подступах к Константинополю

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России наступают в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
«Российские части берут украинский гарнизон в Константинополе в полуокружение», — рассказал источник канала.
Уточняется, что российские военные ведут бои на подступах к Константинополю. Вместе с тем ВС России пытаются отрезать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данном участке фронта от трассы снабжения.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о боях в Константинополе и Разливе. По его словам, после взятия данных населенных пунктов российские подразделения направятся к селу Богатырь.