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18:20, 6 марта 2025Экономика

Рубль укрепился к доллару

Официальный курс рубля на 7 марта вырос к доллару и упал к евро
Дмитрий Воронин

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 7 марта, составил 89,57 рубля, что на 22 копейки меньше, чем накануне. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Отмечается, что евро наоборот вырос на 89 копеек, до 96,6 рубля. Таким образом, следует из данных регулятора, российская валюта укрепилась в четверг к американской, а к европейской, наоборот, немного ослабла. Курс юаня не изменился, оставшись на уровне 12,29 рубля.

После февральского ралли рубль снижался несколько сессий подряд. На Форексе в начале недели стоимость доллара поднималась выше 90 рублей, но официальный курс эту отметку не преодолевал.

«Нисходящие импульсы рубля пока не получают развития, несмотря на исчезновение в конце прошлого месяца временных причин избыточного предложения иностранной валюты», — констатировал эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин. По его словам, в начале сегодняшних торгов давление на нацвалюту мог оказывать фактор геополитики, а именно заявлений президента Франции о якобы имеющей место «российской угрозе» для Европы, но даже в рамках одного дня тенденцией это не стало.

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