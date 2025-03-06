С сайта Белого дома удалили договор с Украиной

С сайта Белого дома удалили страницу с договором по безопасности с Украиной

С сайта Белого дома удалили страницу с договором по безопасности с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

10-летнее соглашение с Украиной было подписано в 2024 году бывшим президентом США Джо Байденом. Документ, по которому Вашингтон обязуется поставлять Украине оружие, не требует ратификации со стороны Конгресса и может быть отменен главой государства в любой момент.

Сейчас при попытке перехода на страницу показывается «ошибка 404». При этом официальных подтверждений того, что американский президент Дональд Трамп аннулировал договор, пока не было.

Ранее США потребовали от Украины согласиться на быстрое прекращение огня с Россией. Утверждается, что украинские власти должны обозначить «конкретный путь» к перемирию и переговорам с Москвой.