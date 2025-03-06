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10:18, 6 марта 2025Путешествия

С семьи больной раком россиянки потребовали 750 тысяч рублей за ее перевозку из Таиланда

Shot: Больная раком россиянка не может вернуться в Москву из Бангкока
Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Больная раком россиянка не может вернуться в Москву из столицы Таиланда Бангкока из-за высоких цен на транспортировку — с ее семьи потребовали за эту услугу 750 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, страшный диагноз Ларисе Муравлевой поставили в конце 2024 года. А в феврале 2025-го врачи обнаружили в позвоночнике и легких женщины метастазы. У россиянки начались сильные боли, и из-за ухудшения состояния ее экстренно госпитализировали. Ей провели ряд процедур, в том числе лучевую терапию, после которой ее можно было перевозить на родину.

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Дочь россиянки Полина призналась, что родственники уже потратили на лечение ее матери более 1,2 миллиона рублей. По ее словам, цены на медицинские услуги в Таиланде намного выше, чем в России. Так, за МРТ позвоночника семье Муравлевой пришлось заплатить 115 тысяч рублей.

Как пишет Telegram-канал, сейчас близкие женщины ищут деньги на ее транспортировку. Из 750 тысяч рублей 200 тысяч надо заплатить врачу, который будет сопровождать пациентку в дороге.

В декабре 2024 года 16-летний россиянин попал в аварию во время отдыха на Бали и оказался в реанимации с переломами и разрывом желудка. Через неделю после операции на очередном обследовании выяснилось, что у россиянина прокушен язык. За то, чтобы его зашить, врачи запросили 87 миллионов рупий (550 тысяч рублей).

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