С семьи больной раком россиянки потребовали 750 тысяч рублей за ее перевозку из Таиланда

Shot: Больная раком россиянка не может вернуться в Москву из Бангкока

Больная раком россиянка не может вернуться в Москву из столицы Таиланда Бангкока из-за высоких цен на транспортировку — с ее семьи потребовали за эту услугу 750 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, страшный диагноз Ларисе Муравлевой поставили в конце 2024 года. А в феврале 2025-го врачи обнаружили в позвоночнике и легких женщины метастазы. У россиянки начались сильные боли, и из-за ухудшения состояния ее экстренно госпитализировали. Ей провели ряд процедур, в том числе лучевую терапию, после которой ее можно было перевозить на родину.

Дочь россиянки Полина призналась, что родственники уже потратили на лечение ее матери более 1,2 миллиона рублей. По ее словам, цены на медицинские услуги в Таиланде намного выше, чем в России. Так, за МРТ позвоночника семье Муравлевой пришлось заплатить 115 тысяч рублей.

Как пишет Telegram-канал, сейчас близкие женщины ищут деньги на ее транспортировку. Из 750 тысяч рублей 200 тысяч надо заплатить врачу, который будет сопровождать пациентку в дороге.

В декабре 2024 года 16-летний россиянин попал в аварию во время отдыха на Бали и оказался в реанимации с переломами и разрывом желудка. Через неделю после операции на очередном обследовании выяснилось, что у россиянина прокушен язык. За то, чтобы его зашить, врачи запросили 87 миллионов рупий (550 тысяч рублей).

