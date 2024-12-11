Попавший в аварию на Бали российский подросток неделю пролежал с прокушенным языком

Shot: попавший в аварию на Бали россиянин неделю пролежал с прокушенным языком

Российский подросток, попавший в реанимацию после аварии на мотоцикле, неделю пролежал в больнице на Бали с прокушенным языком. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мать 16-летнего Ярослава обвинила индонезийских врачей в халатности: только через неделю после операции на очередном обследовании они обнаружили, что у россиянина прокушен язык. При этом ранее пациенту уже вводили ларингоскоп через рот.

Медики заявили, что язык нужно зашить. За процедуру они запросили 87 миллионов рупий (550 тысяч рублей). «Близкие от операции отказались, доверят восстановление органа уже российским медикам в РНИМУ имени Н.И. Пирогова», — сказано в публикации.

Россиянин попал в серьезную аварию на мотоцикле во время отдыха с семьей в ночь 30 ноября и оказался в реанимации. У подростка были множественные переломы, разрыв мочевого пузыря и желудка.

Состояние россиянина удалось стабилизировать, теперь решается вопрос о его транспортировке в Россию. Отмечалось, что в клинике на Бали родителям Ярослава выставили счет на четыре миллиона рублей.