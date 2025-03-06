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17:31, 6 марта 2025Спорт

«Салават Юлаев» заложил клубный автопарк

Shot: «Салават Юлаев» заложил клубные автобусы, ледогенератор и медиакуб
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Уфимская хоккейная команда «Салават Юлаев» заложила клубный автопарк. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, договор залога с местным региональным фондом оформлен до мая 2025 года, когда закончится сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В документе значатся автомобили, автобусы, микроавтобусы, ледозаливочные комбайны и машина, ледогенератор и машина для подрезки льда у бортов, а также программный комплекс для замеров скорости и времени и медиакуб.

Shot напомнил, что ранее в клубе фиксировались долги по зарплатам. Команда никак не прокомментировала данную ситуацию.

«Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата в Восточной конференции, имея в активе 85 очков в 63 матчах. Уфимцы гарантировали себе выход в плей-офф.

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