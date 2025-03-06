Российский сенатор заявил о начале раздела Украины западными странами

Сенатор Кастюкевич: Запад начал делить Украину, присматриваясь к жирным кускам

Страны Запада уже начали «делить» Украину, присматриваясь к ее «самым жирным кускам», заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ажиотаж вокруг сделки о недрах возник в том числе потому, что по факту партнеры уже начали «делить» Украину. Как отметил политик, не все готовы отдать США лучший кусок.

«Правда, пока страны ЕС и Британия еще улыбаются (президенту Украины Владимиру — примечание "Ленты.ру") Зеленскому и "треплют его по плечу", как улыбается фермер, глядя на поросенка в своем сарае перед тем, как сделать из него отличное жаркое», — подчеркнул он.

Сенатор добавил, что американская сторона получит возможность самостоятельно контролировать добычу на Украине.

Ранее председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что сделка Киева и США по редкоземельным металлам дала старт процессу передела Украины.