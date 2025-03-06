Слова главы Пентагона о готовности к войне прокомментировали в Китае

Представитель МИД КНР Линь Цзянь: Слова Хегсета о войне провоцируют конфронтацию

Слова главы Пентагона Пита Хегсета о «готовности к войне» с Китаем провоцируют конфронтацию в самых различных сферах. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, заявление которого опубликовано на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Замечания официальных лиц США направлены на разжигание идеологической конфронтации и раздувание угрозы со стороны Китая. Мы советуем США не подражать Китаю с его собственной гегемонистской логикой, не рассматривать китайско-американские отношения с точки зрения устаревшего мышления времен холодной войны и не сдерживать и не подавлять Китай во имя стратегического соперничества», — отметил дипломат.

Линь Цзянь также подчеркнул, что противостояние Китая и США в любой сфере закончится крайне негативными последствиями для обеих сторон.

Ранее Министерство иностранных дел КНР, комментируя введение новых пошлин на свои товары, написало на своей странице в социальной сети X, что Китай готов к любому типу войны с Соединенными Штатами Америки. В ответ на это Хегсет заявил, что Вашингтон готов к вооруженному конфликту с Пекином.