Соратник Кадырова превзошел Медведева по числу оскорблений Зеленского в одном посте

Соратник главы ЧР депутат Делимханов опубликовал пост с оскорблениями Зеленского

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Госдумы Адам Делимханов опубликовал пост с руганью в адрес Владимира Зеленского. Запись Делимханов выложил в Telegram.

В одном посте Делимханова содержится сразу девять оскорблений Зеленского. Парламентарий дважды называет того сатанистом и по одному разу: марионеткой, наркоманом, бездарным клоуном, шутом, «лгбтшником» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), выскочкой и посмешищем.

Таким образом, соратник Кадырова превзошел зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева по числу использованных в одном посте оскорблений в адрес Зеленского. За один раз Медведев оскорблял Зеленского четырежды: называл «недоделанным фюрером», «потрепанной киевской шавкой», «оборзевшим наркоклоуном» и «утратившим легитимность упырем».

Ранее Медведев порассуждал о скандале с участием Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме фразой «неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника».