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14:34, 6 марта 2025Забота о себе

Спасший пациента с 25 остановками сердца за сутки врач подсказал способы избежать аритмии

Кардиолог Баймуканов: Качество пищи и активность помогут избежать аритмии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Roman023_photography / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог, кандидат медицинских наук Азамат Баймуканов, который спас 62-летнего мужчину с тяжелой формой аритмии, пережившего 25 остановок сердца за сутки, рассказал, как избежать этого заболевания. Способы снизить риски аритмии он подсказал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Баймуканова, аритмия чаще всего развивается на фоне различных заболеваний или вредных привычек: гипертонии и болезней сердца, ожирения и диабета, курения, алкоголя, неправильного питания, стресса и нервных перегрузок.

Чтобы снизить риск развития аритмии, врач посоветовал придерживаться здорового образа жизни и регулярно проходить кардиологические осмотры. Важно также контролировать давление и заниматься умеренными физическими нагрузками. «Качество пищи и регулярная активность напрямую влияют на здоровье сердца. Борьба с ожирением и нормализация сахара в крови снижают нагрузку на сердце и сосуды», — добавил доктор.

Чем раньше начать профилактику, тем меньше вероятность возникновения серьезных заболеваний. Важно понимать, что профилактика и регулярные осмотры — это не только возможность избежать болезней, но и сохранить здоровье на долгие годы

Азамат Баймукановврач-кардиолог
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Если предотвратить заболевание не удалось, то важно вовремя взять его под контроль, подчеркивает Баймуканов. Он уверен, при соблюдении рекомендаций врача пациенты с данным заболеванием могут продолжать вести практически обычный образ жизни.

О том, что у 62-летнего жителя Москвы 25 раз за сутки остановилось сердце, сообщалось в феврале. Врачи больницы имени В. М. Буянова приняли решение провести операцию уникальным методом, так как стандартные методы лечения не подходили. Медики впервые в своей практике провели операцию на сердце методом радиочастотной катетерной абляции, операция продолжалась более семи часов.

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