Спецпредставитель Трампа назвал цель приостановки помощи Украине

Келлог: США путем приостановки помощи Украине подталкивают ее к переговорам

Путем приостановки помощи Украине США подталкивают ее к переговорам по урегулированию конфликта. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, сообщает ТАСС.

«У этого есть функция принуждения к осознанию того, что мы хотим перейти к мирным переговорам, к мирному соглашению», — отметил спецпредставитель американского лидера.

Келлог добавил, что приостановка военной поддержки Киева также является «способом двигаться вперед». По его словам, у Украины при этом в настоящее время достаточно техники, чтобы продолжать боевые действия.

Спецпредставитель Трампа ранее заявил, что возобновление американской военной помощи зависит от готовности Украины к урегулированию конфликта и подписанию сделки по недрам.