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18:26, 6 марта 2025Мир

Спецпредставитель Трампа назвал цель приостановки помощи Украине

Келлог: США путем приостановки помощи Украине подталкивают ее к переговорам
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Путем приостановки помощи Украине США подталкивают ее к переговорам по урегулированию конфликта. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог, сообщает ТАСС.

«У этого есть функция принуждения к осознанию того, что мы хотим перейти к мирным переговорам, к мирному соглашению», — отметил спецпредставитель американского лидера.

Келлог добавил, что приостановка военной поддержки Киева также является «способом двигаться вперед». По его словам, у Украины при этом в настоящее время достаточно техники, чтобы продолжать боевые действия.

Спецпредставитель Трампа ранее заявил, что возобновление американской военной помощи зависит от готовности Украины к урегулированию конфликта и подписанию сделки по недрам.

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