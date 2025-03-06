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15:09, 6 марта 2025Мир

Захарова высказалась о превращении Украины в шипованную свинью

Захарова: Глава ЕК фон дер Ляйен захотела превратить Украину в шипованную свинью
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен захотела превратить Украину в «шипованную свинью», но киевский режим уже давно в нее превратился. Такое заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Знаете, как звучит по-немецки "стальной дикобраз"? Stachelschwein. Вы не ослышались. Вот такой настоящий перевод. Да-да, дословно это означает "шипованная свинья". Я прошу прощения, мы правильно вас поняли, Урсула фон дер Ляйен? Вы хотите превратить киевский режим в шипованную свинью?» — задалась вопросом дипломат.

По словам Захаровой, киевский режим уже давно превратился в «шипованную свинью», и уже давно стоит в позиции силы. «Проблема в том, что очень сильно они истерли себе колени в этой позиции», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала европейские страны сделать из Украины «стального дикобраза», который будет защищен от «потенциальных захватчиков».

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