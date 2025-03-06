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16:13, 6 марта 2025Культура

Стали известны вероятные причины смерти режиссера фильма о президенте России

ТАСС: Причиной смерти режиссера Ильи Шерстобитова могли стать проблемы с сердцем
Андрей Шеньшаков
Илья Шерстобитов

Илья Шерстобитов. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Причиной смерти 48-летнего режиссера Ильи Шерстобитова могли стать проблемы с сердцем. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института кино и телевидения (ГИТР).

Представители института, где работал автор фильма «Каникулы президента» рассказали, что у него ранее уже были проблемы со здоровьем.

«Шерстобитову стало плохо, его забрали в НИИ Склифосовского. Там сделали операцию, он какое-то время лежал на ИВЛ. Видимо, его госпитализировали из дома, наверное, стало плохо с сердцем», — заявил собеседник издания.

Сообщается также, что Илья сообщил о ситуации своим коллегам в ГИТР, попросив перенести занятия со студентами, которые он должен был вести.

Ранее стало известно, что постановщик комедии «Каникулы президента» Ильи Шерстобитова ушел из жизни в возрасте 48 лет.

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