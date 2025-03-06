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22:31, 6 марта 2025Спорт

ЦСКА объявил о подписании аргентинского футболиста

ЦСКА объявил о подписании аргентинского полузащитника Родриго Вильягры
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Московский ЦСКА подписал аргентинского полузащитника Родриго Вильягру. Об этом объявлено на сайте команды.

24-летний футболист перешел в команду на правах свободного агента. Контракт рассчитан до конца декабря 2028 года с опцией продления еще на год. Аргентинец будет играть под пятым номером.

Ранее Вильягра представлял аргентинские «Ривер Плейт», «Тальерес» и «Росарио». Также он выступал за молодежные сборные Аргентины.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 19 матчах армейцы набрали 32 очка. В 20-м туре команда 8 марта сыграет дома против подмосковных «Химок».

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