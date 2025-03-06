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12:57, 6 марта 2025Мир

Турция рассмотрит отправку миротворцев на Украину

Milliyet: Турция рассмотрит участие в миротворческой миссии на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Турция вместе с другими странами рассмотрит варианты участия в возможной миротворческой миссии на Украине. Об этом сообщает Milliyet со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны.

«Вопрос о содействии миссии, который поднимался в различных средствах массовой информации, но еще не был помещен в концептуальные рамки, будет совместно оцениваться всеми заинтересованными сторонами, если это будет сочтено необходимым для установления региональной стабильности и мира», — рассказал собеседник издания.

Анкара внимательно следит за различными дипломатическими инициативами, направленными на прекращение конфликта, подчеркнули в министерстве.

Источник также заявил, что Турция убеждена, что «справедливый и прочный мир может быть достигнут посредством равного и справедливого представительства всех сторон».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине невозможно решить ни без России, ни без Украины, а игнорирование одной из двух сторон приведет к негативным последствиям.

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