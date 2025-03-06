У берегов Пуэрто-Рико задержали лодку с россиянами

Погранслужба США задержала лодку с россиянами у берегов Пуэрто-Рико

У западного побережья Пуэрто-Рико были задержаны двое россиян, которые пытались нелегально попасть в страну. Об этом сообщает пограничная служба США.

«Агенты провели задержание, перехватив 15-футовую лодку с двумя подвесными моторами. На борту судна находились пятеро мигрантов — трое мужчин из Доминиканской Республики, один мужчина из России и одна женщина из России», — заявили в ведомстве.

Оказалось, что один мужчина из Доминиканской Республики прежде уже был депортирован из США за преступления. Россиян передали американскому министерству внутренней безопасности для дальнейшего расследования.

Ранее стало известно, что Белый дом планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч украинцев, которые проживают в США. Ожидается, что соответствующее решение будет принято уже в апреле.