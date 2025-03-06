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08:37, 6 марта 2025Бывший СССР

Украинские военные поставили РСЗО у детского сада в Северске

Марочко: ВСУ в Северске поставили РСЗО у детского сада и прячутся в подвалах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвели силы в Северск, за который идут бои в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко сообщил, что украинские военные заняли подвалы и поставили реактивные системы залпового огня (РСЗО) у детского сада в Северске.

«Украинские боевики занимают подвальные помещения в административных зданиях и домостроениях, вооружение и технику прячут в складских помещениях», — сказал он.

Эксперт уточнил, что огневая позиция РЗСО устроена в районе детского сада по улице Маяковского. При этом по улице Центральной у здания полиции находится капонир с бронетехникой. Марочко добавил, что трафик движения военных автомобилей по Северску увеличился в разы.

Ранее Марочко заявил о продвижении российских военных в Харьковской области. По его словам, они увеличили подконтрольную территорию двуреченского плацдарма в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное.

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