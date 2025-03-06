Укомплектованность ВСУ в Харьковской области составила около 50 процентов

Укомплектованность ВСУ на передовой в Харьковской области составила около 50%

Укомплектованность подразделений украинской армии на передовой в Харьковской области не превышает 50 процентов. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Роман Петренко, сдавшийся российским войскам, пишет РИА Новости.

По его словам, укомплектованность его подразделения составляла 50 процентов. «И при этом происходят потери и двухсотые, как говорится, и трехсотые, то есть и раненые, и погибшие», — подчеркнул он.

Как уточнил пленный боец, усиления происходят редко.

Ранее потери украинской армии в зоне действий группировки «Восток» составили до 185 человек. В зоне действий «Севера» были ликвидированы до 45 украинских солдат.