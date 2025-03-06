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06:07, 6 марта 2025Бывший СССР

Укомплектованность ВСУ в Харьковской области составила около 50 процентов

Укомплектованность ВСУ на передовой в Харьковской области составила около 50%
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Madiievskyi / Global Look Press

Укомплектованность подразделений украинской армии на передовой в Харьковской области не превышает 50 процентов. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Роман Петренко, сдавшийся российским войскам, пишет РИА Новости.

По его словам, укомплектованность его подразделения составляла 50 процентов. «И при этом происходят потери и двухсотые, как говорится, и трехсотые, то есть и раненые, и погибшие», — подчеркнул он.

Как уточнил пленный боец, усиления происходят редко.

Ранее потери украинской армии в зоне действий группировки «Восток» составили до 185 человек. В зоне действий «Севера» были ликвидированы до 45 украинских солдат.

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