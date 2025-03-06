Уничтожение прятавшихся в домах под Курском бойцов ВСУ попало на видео

Появились кадры уничтожения скрывавшихся в доме бойцов ВСУ в Курской области

В сети появились кадры уничтожения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в Курской области скрывались в домах. Их публикует Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

На кадрах видно, как беспилотники уничтожают личный состав ВСУ, который прячется в домах Лебедевки в Курской области. После работы дронов по одному из зданий оказался ранен один из украинских военнослужащих — над ним расправились сослуживцы, которые не отправили за ним эвакуационную группу и выстрелили в него.

Ранее в сети появились кадры уничтоженной иностранной военной техники ВСУ на дороге в Курской области. На кадрах, предварительно, показан уничтоженный бронетранспортер VAB французского производства и бронеавтомобиль Bushmaster PMV австралийского производства.

Также удары полуторатонными бомбами по ВСУ в Курской области при наступлении попали на видео. Российские военные выявили опорные пункты противники, после чего направили туда авиации.