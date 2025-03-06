Daily Express: Вэнс перед выступлением Трампа заявил, что грядет расплата

Британский таблоид Daily Express испугался «леденящей душу угрозы» вице-президента США Джей Ди Вэнса перед речью американского лидера Дональда Трампа.

«Джей Ди Вэнс был замечен за несколько минут до выступления Дональда Трампа в конгрессе, высказав леденящую душу угрозу», — пишет газета со ссылкой на специалиста по чтению по губам Джереми Фримера.

По словам эксперта, вице-президент сказал спикеру, что грядет расплата. «Полная расплата, и она давно назрела», — уточнил собеседник издания. О чем именно шла речь, не уточняется, однако таблоид указал, что это произошло через неделю после перепалки Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков обернулось перепалкой. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Белый дом.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы.

