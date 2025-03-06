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09:40, 6 марта 2025Мир

В Европе испугались помех со стороны Венгрии по важному вопросу

Bloomberg: ЕС опасается планов Венгрии заблокировать план перевооружения Европы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) опасается планов Венгрии заблокировать план перевооружения Европы, предложенный главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Во время закрытого обсуждения Венгрия поставила под сомнение планы финансирования ЕС, выразив крайнюю обеспокоенность относительно возможности совместного заимствования. [Венгерский премьер-министр Виктор] Орбан дал понять, что готов наложить вето на это решение», — передает агентство.

По словам источников, для Брюсселя одной из «самых сложных задач будет найти способ обойти оппозицию Будапешта», поэтому лидеры ЕС намерены попытаться привлечь Орбана поддержать инициативу. Тем не менее отмечается, что у этой идеи «мало шансов на успех».

4 марта фон дер Ляйен предложила план по перевооружению Евросоюза на сумму 800 миллиардов евро и заявила, что Еврокомиссия планирует выделить 150 миллиардов евро в виде кредитов для стран — участниц ЕС, чтобы производить оружие для Украины. При этом портал Euractiv назвал эти инициативы далекими от реальности в плане реализации.

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