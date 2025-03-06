В Европе назвали условие отправки войск на Украину

El País: Большинство стран ЕС не хотят отправки войск на Украину без участия США

Большинство стран — участниц Европейского союза (ЕС) не хотят отправлять свои миротворческие контингенты на Украину без участия США. Об этом сообщает издание El País со ссылкой на источники.

«Несмотря ни на что, Европа не хочет полностью обрезать пуповину своего союзника в виде США. Будущая архитектура безопасности Украины по-прежнему зависит от Вашингтона. Большинство европейских стран не хотят присоединяться к будущей коалиции, если американцы не будут каким-либо образом вовлечены — даже если не войсками на земле, а поддержкой с воздуха и разведкой», — передает газета.

По мнению Брюсселя, гарантии безопасности Украины должны быть приняты в консультации с Киевом, а также с единомышленниками и партнерами по Североатлантическому альянсу.

Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево сообщил, что власти королевства рассмотрят вопрос отправки своих миротворческих войск на Украину.

25 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны в Евросоюзе и за его пределами готовы отправить войска на Украину. По его словам, это решение стало бы гарантией после подписания мирного соглашения.