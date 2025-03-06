В Госдуме предложили ввести бессрочную выплату пособий некоторым предпенсионерам

Миронов: Платить пособие ищущим работу предпенсионерам нужно без ограничений

В Госдуме предложили выплачивать пособие по безработице гражданам предпенсионного возраста до тех пор, пока они не найдут работу или не выйдут на пенсию. О том, что соответствующий законопроект представлен на рассмотрение нижней палаты российского парламента «360» рассказал лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

Миронов напомнил, что сейчас государство выплачивает пособие по безработице не дольше 12 месяцев и 18 месяцев суммарно. Теперь же для некоторых предпенсионеров предлагается сделать его получение фактически бессрочным.

По словам политика, добровольно без работы никто сидеть не будет, но пособие даже с учетом его размера бывает важной мерой поддержки для россиян в сложных жизненных ситуациях. «Нельзя лишать людей такой помощи», — резюмировал он.

Предпенсионный возраст рассчитывается путем вычитания из пенсионного пяти лет. Ранее стало известно о положенных обладателям такого статуса льготах. Например, предпенсионерам полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно, они освобождаются от налога на имущество по одному объекту любого вида, не используемому в коммерческой деятельности. Также, рассказал юрист, таких граждан нельзя увольнять за исключением случаев ликвидации компании или сокращения штата.