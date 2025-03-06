Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:14, 6 марта 2025Наука и техника

В Казани разработали «Аватар» для разведки

В Казани разработали дрон «Аватар» для разведки на расстоянии до 40 километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Разведывательный беспилотник «Аватар», который разработали в Казани, может вести разведку на расстояние до 40 километров. Об этом сообщили в «Народном фронте», передает ТАСС.

Дрон самолетного типа с размахом крыла 1,8 метра несет три камеры. «Одна камера — для оператора, который управляет самим беспилотником, две другие, которые находятся снизу фюзеляжа, — это камера с тепловизором и камера с 30-кратным зумом. "Аватар" может устойчиво держать радио- и видеосвязь на расстоянии до 40 километров», — сообщили в организации.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Там уточнили, что дрон разработали и производят студенты из Казани. Инженер команды «Аватар» Даниил отметил, что аппарат весит не более трех килограммов. Беспилотник поддерживает режим автозапуска, когда управление при помощи пульта используют после набора заданной высоты. Антенну и ретранслятор беспилотника можно разместить на расстоянии до 50 метров от оператора, чтобы обезопасить его позицию.

В феврале на форуме «Патриоты Урала» впервые представили широкой публике дрон «Грузовик». Гексакоптер может переносить до 80 килограммов груза.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это не слишком адекватно». Почему Макрон не хочет завершения конфликта на Украине и готов применить ядерное оружие?

    Самолет иностранной авиакомпании повредили в аэропорту Москвы

    Ударившей полицейского вилкой десяток раз россиянке вынесли приговор

    Карла Бруни вышла в свет в платье 30-летней давности

    Вучич поговорит с Путиным

    Новый посол Украины в Венгрии вручил верительную грамоту президенту страны

    В Раде назвали Зеленского нацистским карликом

    17-летняя российская теннисистка пошутила о старости

    Путин предостерег от возвращения ко временам нашествия Наполеона

    Белоусов посетил Российский федеральный ядерный центр в Сарове

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше