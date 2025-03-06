В Киеве заявили об обсуждении с США новых поставок оружия

Подоляк: Киев обсуждает с Вашингтоном новые поставки оружия

Киев и Вашингтон обсуждают новые поставки вооружения, включая ракеты для Patriot. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает ТАСС.

«Больше всего мы заинтересованы в получении ракет к системам Patriot, поскольку это вопрос защиты населения и критической инфраструктуры, однако другие виды оружия также важны для нас. И эти соглашения сейчас лежат на столе и обсуждаются», — заявил Подоляк.

По его словам, большинство нынешних программ военной помощи были близки к завершению и Украине и США все равно пришлось бы с самого начала проходить процедуру переговоров и голосования в Конгрессе.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США вступила в силу. Источник в Пентагоне добавил, что решение о паузе в поставках относится и к оружию, которое уже находилось в пути на Украину.