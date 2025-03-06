В Кишиневе призвали российского посла набраться терпения

Спикер парламента Молдавии Гросу призвал российского посла набраться терпения

Послу России в Кишиневе Олегу Озерову незачем спешить с вручением верительных грамот и необходимо набраться терпения. К таким действиям призвал дипломата спикер парламента и председатель правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» Игорь Гросу, передает РИА Новости.

«Куда торопится господин Озеров? Куда он торопится? Всему свое время, нужно лишь немного терпения. Больше уважения к Молдавии, и однажды это событие, которого они с нетерпением ждут, произойдет. Всему свое время. Он подождет, пока его не пригласят вручить верительные грамоты», — заявил он.

По словам политика, эту процедуру не провели раньше, так как у властей Молдавии могли быть «дела поважнее». Он также отметил, что процесс вручения верительных грамот произойдет «в свое время».

Ранее МИД России вручил ноту послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию с требованием объяснить, почему президент республики Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты посла России в Кишиневе Олега Озерова. В российском дипведомстве сообщили, что Молдавия нарушает Венскую конвенцию, не принимая грамоты у прибывшего в страну еще в октябре 2024 года посла.