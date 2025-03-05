МИД РФ вручил ноту послу Молдавии из-за непринятия Санду верительных грамот

МИД России вручил ноту послу Молдавии Лилиану Дарию с требованием объяснить, почему президент республики Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты посла России в Кишиневе Олега Озерова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

В МИД сообщили, что Молдавия нарушает Венскую конвенцию, не принимая грамоты у прибывшего в страну еще в октябре 2024 года посла. В связи с этим ведомство вручило послу Молдавии текст Венской конвенции и вербальную ноту с требованием разъяснить причины нарушения Кишиневом положений «в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств, и очередности вручения ими верительных грамот».

Ранее экс-президент республики, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что власти республики юридически не смогут закрыть Русский дом в Кишиневе. Решение властей закрыть представительство Россотрудничества он прокомментировал словами о том, что российско-молдавские отношения находились «на дне», но «снизу опять постучали».

До этого Озеров отверг наличие пророссийских партий в стране. Посол также отметил, что в республике «нет агентов» России.