В Кремле оценили отношения с США

Песков: США не являются дружественной для России страной

США не являются дружественной для России страной, но отношения между государствами реанимируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, США в настоящий момент не являются нам дружественной страной», — отметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Соединенные Штаты являются государством, с которым Россия «пытается реанимировать и восстановить двусторонние отношения».

Ранее США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов вглубь России.

