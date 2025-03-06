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13:07, 6 марта 2025Мир

В Кремле оценили отношения с США

Песков: США не являются дружественной для России страной
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

США не являются дружественной для России страной, но отношения между государствами реанимируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, США в настоящий момент не являются нам дружественной страной», — отметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Соединенные Штаты являются государством, с которым Россия «пытается реанимировать и восстановить двусторонние отношения».

Ранее США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов вглубь России.

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