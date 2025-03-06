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13:35, 6 марта 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали сообщения о контактах США с оппозицией на Украине

Песков: Россия анализирует сообщения о контактах США с оппозицией на Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Москва внимательно анализирует сообщения о контактах США с оппозицией на Украине, однако не готова давать оценки таким предложениям. Так информацию о попытках Вашингтона найти альтернативу президенту Украины Владимиру Зеленскому прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы внимательно всю информацию воспринимаем, анализируем, но это не повод для каких-то оценок и комментариев», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он объяснил такую позицию тем, что указанные сообщения основаны на информации от источников, которые невозможно проверить.

Ранее издание Politico писало, что Вашингтон провел тайные переговоры с представителями Киева в лице парламентской оппозиции Украины. В прессе главными переговорщиками назвал экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

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