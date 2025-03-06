В популярном парке нашли загадочный скелет

Daily Star: В Великобритании прохожий нашел скелет в городе Сток-он-Трент

В Великобритании прохожий случайно обнаружил загадочный скелет. Об этом сообщает Daily Star.

Мрачную находку сделали в города Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, в популярном среди местных жителей Фестивальном парке. Как рассказали в полиции, гражданин обратился к ним днем в воскресенье, 2 марта. Прибывшие на место полицейские действительно нашли скелетированные останки. Позже подтвердилось, что они принадлежали человеку.

«На данный момент останки не опознаны. Место происшествия оцеплено, там работают следователи», — заявил представитель правоохранителей.

Жителей города, обладающих дополнительной информацией о находке, попросили обратиться в полицию.

Ранее в США жителя штата Орегон обвинили в расправе над 80-летней Джуди Херли. Останки одинокой пенсионерки были обнаружены в чемодане на острове.

