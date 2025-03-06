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12:37, 6 марта 2025Интернет и СМИ

В работе сайтов МВД произошел сбой

Сайты МВД России не открывались из-за сбоя
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В работе сайтов МВД России произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Отмечалось, что проблемы наблюдались при открытии как федерального сайта МВД, так и региональных ресурсов. Больше всего жалоб поступило из Калининградской, Курской, Московской и Калужской областей, Москвы и ряда других регионов.

Пользователи сообщали о сбое в работе сервиса и проблемах с открытием сайта.

Позднее сообщалось, что МВД восстановило работу сайтов. Причиной сбоя стал скачок напряжения, объяснили в ведомстве.

Ранее сообщалось о проблемах в работе приложения Федеральной налоговой службы (ФНС). Отмечалось, что неполадки в функционировании сервиса возникли из-за высокой нагрузки. В ФНС уточнили, что ежеминутно в приложение заходили более пяти тысяч человек.

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