В работе сайтов МВД произошел сбой

Сайты МВД России не открывались из-за сбоя

В работе сайтов МВД России произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Отмечалось, что проблемы наблюдались при открытии как федерального сайта МВД, так и региональных ресурсов. Больше всего жалоб поступило из Калининградской, Курской, Московской и Калужской областей, Москвы и ряда других регионов.

Пользователи сообщали о сбое в работе сервиса и проблемах с открытием сайта.

Позднее сообщалось, что МВД восстановило работу сайтов. Причиной сбоя стал скачок напряжения, объяснили в ведомстве.

Ранее сообщалось о проблемах в работе приложения Федеральной налоговой службы (ФНС). Отмечалось, что неполадки в функционировании сервиса возникли из-за высокой нагрузки. В ФНС уточнили, что ежеминутно в приложение заходили более пяти тысяч человек.