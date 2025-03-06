Депутат Рады Дмитрук: Нейтральный статус — главная гарантия безопасности Украины

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал единственную настоящую гарантию безопасности Украины — по его словам, ей является нейтральный статус страны. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Единственная реальная гарантия безопасности для Украины — это подлинный нейтральный статус. Признание этого статуса позволит Украине выйти из конфликта между Западом и Россией, прекратить участие в прокси-войне», — считает он.

По его словам, Запад не сможет дать Киеву никаких гарантий безопасности, поскольку это «невозможно». Он также призвал Украину заключить мирный договор с Россией, восстановить дипломатические отношения с Москвой и отказаться от «русофобской государственной идеологии».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении страны к миру. «Украина стремится к миру с первой секунды войны, и мы всегда говорили, что единственная причина, почему война продолжается, — это Россия», — сказал он.