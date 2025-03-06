Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:47, 6 марта 2025Ценности

В России начали продавать ветки за 20 тысяч рублей

Российские флористы начали продавать ветки магнолии за 20 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В России начали продавать ветки за 20 тысяч рублей. Соответствующий товар появился на маркетплейсе Flowwow.

Так, в преддверии 8 Марта флористы предложили покупателям приобрести ветку магнолии. К ней прилагаются крафтовая бумага, аквабокс, подкормка и брендированная лента.

В феврале сообщалось, что в «Кофемании» начали продавать воду в стаканах за 650 рублей. Маленький стакан жидкости в заведении стали предлагать за 350 рублей, большой — за 650 рублей. При этом бесплатно воду могут налить только при предъявлении таблетки.

    Обсудить
    Последние новости

    «Сильно прилетело». Россия ударила по отелю в родном городе Зеленского. Целью могли быть французские наемники

    Захарова высказалась о превращении Украины в шипованную свинью

    В Кремле пообещали продолжить снабжать электроэнергией Абхазию

    В России разработали ровер «Сверчок» для СВО

    Названы самые популярные у россиян товары ушедших брендов

    «Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

    В российском регионе приговорили к шести годам колонии лидера экстремистской организации

    Европу призвали вступить в гонку вооружений с Россией

    Захарова заявила о желании Франции и Британии добиться передышки для Украины

    В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с 80-летием Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше