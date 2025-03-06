В России начали продавать ветки за 20 тысяч рублей

Российские флористы начали продавать ветки магнолии за 20 тысяч рублей

В России начали продавать ветки за 20 тысяч рублей. Соответствующий товар появился на маркетплейсе Flowwow.

Так, в преддверии 8 Марта флористы предложили покупателям приобрести ветку магнолии. К ней прилагаются крафтовая бумага, аквабокс, подкормка и брендированная лента.

В феврале сообщалось, что в «Кофемании» начали продавать воду в стаканах за 650 рублей. Маленький стакан жидкости в заведении стали предлагать за 350 рублей, большой — за 650 рублей. При этом бесплатно воду могут налить только при предъявлении таблетки.

