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10:52, 6 марта 2025Россия

В России отметили деталь в действиях ВСУ на фоне прекращения передачи разведданных США

Военкор Котенок: В ночь на 6 марта ВСУ почти не пытались атаковать нефтянку РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В ночь с 5 на 6 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти не пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса российской промышленности. На эту деталь в действиях ВСУ обратил внимание российский военный корреспондент Юрий Котенок, пост журналиста опубликован в Telegram.

Как отметил журналист, ему известно лишь об одном уничтоженном над территорией России беспилотнике ВСУ за ночь. «В отличие от предыдущих дней, минувшей ночью ВСУ не предпринимали значимых попыток атаковать объекты российской нефтянки», — написал в блоге военкор Котенок.

Об этой детали журналист написал на фоне сообщений о прекращении передачи разведданных США Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что спецоперация на Украине может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы.

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