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14:07, 6 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о появлении миротворцев на Украине

Депутат Чепа: Обсуждать появление миротворцев на Украине еще рано
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: KCNA / Reuters

Обсуждать появление миротворцев на Украине еще рано, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По мнению политика, эта тема будет актуальна только после достижения мирных соглашений.

«Рассматривать каких-либо миротворцев без обсуждения самого договора преждевременно и неправильно. В тех вариантах, которые сегодня предлагают некоторые западные страны, например, Франция, для нас это вообще неприемлемо, Россия будет категорически против», — сказал политик.

Важнее всего, как считает депутат, заключить договор, который исключит причины возникновения текущего конфликта и предотвратит его возможно возобновление. Только после этого можно будет говорить о миротворцах.

«Будь у меня возможность выбирать, я бы выбрал миротворцев из Северной Кореи. Потому что они очень дисциплинированная нация, очень дисциплинированные люди, которые будут делать все, что им поручено. И недорого», — заключил Чепа.

Ранее стало известно, что Турция вместе с другими странами рассмотрит варианты участия в возможной миротворческой миссии на Украине. Об этом сообщил источник в Минобороны страны.

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