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09:10, 6 марта 2025Силовые структуры

В СК возбудили дело из-за сбежавшей после операции из больничной палаты россиянки

В Орехово-Зуево возбудили дело из-за умершей после побега из палаты женщины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Подмосковном Орехово-Зуево следователи возбудили уголовное дело о халатности медицинского персонала городской больницы. Об этом в четверг, 6 марта, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в январе в медучреждение с травмой головы поступила женщина, которая несколько дней спустя после проведенной хирургической операции самостоятельно вышла из палаты и исчезла. Совместные с полицией поиски пропавшей результата не дали. Лишь 19 февраля женское тело без признаков насилия нашли на полу технического этажа больницы.

После этого следователи возбудили дело, заподозрив в халатном отношении к своей работе сотрудников медицинского учреждения и полиции, которые не исполнили надлежащим образом свои обязанности и не приняли мер к розыску больной.

Ранее в республике Чувашия медсестра стала фигурантом уголовного дела из-за болезни ребенка.

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