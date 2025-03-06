В СК возбудили дело из-за сбежавшей после операции из больничной палаты россиянки

В Орехово-Зуево возбудили дело из-за умершей после побега из палаты женщины

В Подмосковном Орехово-Зуево следователи возбудили уголовное дело о халатности медицинского персонала городской больницы. Об этом в четверг, 6 марта, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в январе в медучреждение с травмой головы поступила женщина, которая несколько дней спустя после проведенной хирургической операции самостоятельно вышла из палаты и исчезла. Совместные с полицией поиски пропавшей результата не дали. Лишь 19 февраля женское тело без признаков насилия нашли на полу технического этажа больницы.

После этого следователи возбудили дело, заподозрив в халатном отношении к своей работе сотрудников медицинского учреждения и полиции, которые не исполнили надлежащим образом свои обязанности и не приняли мер к розыску больной.

Ранее в республике Чувашия медсестра стала фигурантом уголовного дела из-за болезни ребенка.