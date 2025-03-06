В Совфеде указали молодым украинцам на «грубый и циничный» обман их Зеленским

Сенатор Никонорова: Призванные в ВСУ украинцы 18-24 лет не доживут до выплат

Молодые украинцы, решившие подписать контракт с вооруженными силами страны, не доживут до получения обещанных им выплат. О «подлом и циничном» обмане их киевскими властями заявила сенатор Наталья Никонорова в интервью ТАСС.

В феврале Владимир Зеленский предложил молодежи в возрасте от 18 до 24 лет службу в Вооруженных силах Украины, пообещав им различные бонусы при заключении годичного контракта.

По словам Никоноровой, Киев последовательно продолжает мобилизацию «до последнего украинца». Политик усомнилась, что все новобранцы смогут дождаться завершения контракта. Саму идею привлечь молодых жителей Украины в войска она сравнила со сделкой с дьяволом, указав, что это «в духе киевского режима».

Ранее в Минобороны России заявили о безуспешности попыток Киева восполнить потери на фронте. Не сможет изменить ситуацию и набор украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, отметили там.