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03:27, 6 марта 2025Бывший СССР

В способности Украины оперативно заместить Starlink усомнились

Блогер Wylsacom: Украина не сможет оперативно заместить Starlink
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Davide Bonaldo / Global Look Press

Украина не сможет оперативно заместить спутниковую связь и использование технологий Starlink в случае отключения сервиса американцами на ее территории. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил технологический блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom.

«Я думаю, что на данный момент нет [не сможет], потому что уже развернута большая сеть оборудования», — заявил блогер.

По его словам, подобные вещи не делаются одномоментно, и к развертыванию аналога Starlink необходимо долго готовиться. Блогер подчеркнул, что в случае если Илон Маск решит отключить доступ к системе спутников Starlink для Украины, то это станет большой проблемой для киевского режима.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) предсказали огромные проблемы в случае отключения Starlink. По словам экс-депутата Верховной Рады Егора Фирсова, спутниковую связь используют в украинской пехоте, разведке, расчетах беспилотников, а также штабы бригад и батальонов.

Ранее NYT со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщала, что после перепалки между украинским и американским президентами в Белом доме США могут перестать оказывать помощь ВСУ. В том числе Вашингтон может прекратить делиться разведданными с Киевом.

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