Белый дом назвал цель приостановки военной помощи Киеву. Кто и при каких условиях может ее возобновить?

Белый дом заявил, что США приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра

Приостановка военной помощи Украине нужна для ее пересмотра. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В Совете национальной безопасности мне сказали, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины... Это пауза для пересмотра Кэролайн Левитт пресс-секретарь Белого дома

4 марта gрезидент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Решение подтвердили журналистам в Белом доме.

Директива, которая вступает в силу немедленно, коснется оружия и боеприпасов на сумму более миллиарда долларов, находящихся в том числе в процессе поставки и на стадии заказа. Трамп также приказал министру обороны Питу Хегсету не перенаправлять на Украину оружие и технику, которые уже находятся на транзитных складах в Польше.

Также на паузу встанут поставки из запасов Пентагона через Инициативу по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине — она предоставляет средства, которые Киев может использовать только для покупки новой военной техники напрямую у американских оборонных компаний.

Решение о возобновлении помощи может принимать только Трамп

Только президент США Дональд Трамп может решить, будет ли Вашингтон возобновлять поставки военной помощи Украине, подчеркнула Левитт.

Это будет решать президент Трамп. Что я точно знаю, так это то, что он действительно намерен заключить мирную сделку по Украине, но, к сожалению, пока что оказывается так, что украинский лидер Владимир Зеленский не желает говорить о реальном мирном соглашении Кэролайн Левитт пресс-секретарь Белого дома

В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Украина «не продемонстрирует приверженность переговорам о мире».

Перед этим вице-президент США Джей Ди Вэнс указал, что Вашингтон не станет вечно финансировать боевые действия на Украине.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что проводимая на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы. В 2014 году он также говорил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца.

США перестали делиться с Украиной разведданными, но могут возобновить передачу информации

США перестали делиться с Украиной разведывательными данными для ударов вглубь территории России дальнобойным оружием. Об этом 5 марта сообщил телеканал Sky News.

Отмечалось, что Соединенные Штаты продолжают делиться с Вооруженными силами Украины (ВСУ) информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.

Директор ЦРУ Джон Рэтклиф допустил, что США в скором времени могут возобновить отправку Украине разведывательных данных, несмотря на начавшуюся паузу.

Думаю, в вопросе разведданных и оборонной помощи пауза, которая позволила этому случиться, скоро исчезнет Джон Рэтклиф директор ЦРУ

Рэтклиф добавил, что целью прекращения передачи разведданных, как и военной помощи Украине, было добиться от Киева слов о готовности к мирному урегулированию конфликта на условиях, выдвинутых президентом США Дональдом Трампом.

США отключили для Украины данные для наведения на цели ракетных установок HIMARS

США отключили для Украины данные для наведения на цели ракетных установок HIMARS. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэролл.

Америка отключила ключевую линию связи для оповещений в 14:00 по Киеву. До этого — данные о нацеливании для HIMARS Оливер Кэролл журналист The Economist

Кэролл также рассказал, что Украина перестала получать в реальном времени информацию о дальних ударах.

Украинский политолог Владимир Фесенко призвал республику готовиться к жесткому давлению из-за отношений Киева и США. «Не надо ждать, что все будет хорошо, давление на Украину продолжится», — сказал он. Эксперт отметил, что Соединенные Штаты могут использовать в качестве инструмента давления приостановку поставок вооружений.

