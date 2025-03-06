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19:44, 6 марта 2025Мир

В США допустили отказ от защиты союзников по НАТО

NBC News: Трамп рассматривает отказ США от обязательной защиты союзников по НАТО
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает изменение членства Вашингтона в НАТО, в том числе отказ от обязательной защиты союзников по альянсу в случае нападения на них. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

«Трамп обсудил с помощниками возможность корректировки участия Америки в НАТО таким образом, чтобы отдать предпочтение тем членам альянса, которые тратят определенный процент своего валового внутреннего продукта на оборону», — сообщает телеканал со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников и одного конгрессмена.

В частности, американский лидер может снять с США обязанность защищать страну — союзницу по альянсу в том случае, если она не исполняет свои обязательства по тратам на оборону в полной мере. В публикации подчеркивается, что такое решение предполагало бы отход США от статьи 5 устава Организации Североатлантического договора, согласно которой нападение на одну из стран НАТО расценивается как атака на всех ее союзников по блоку.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность отказаться от руководства НАТО в пользу европейских государств.

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